Eskrim Federasyonu Başkanı Murat Atalı: "Türkiye’de eskrimi belli bir noktaya taşıdık"

ANKARA (AA) - MUSA SAMUR - Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Murat Atalı, 2007 yılından bu yana yürütülen akılcı, kucaklayıcı, samimi, tutkulu, azimli ve fedakar çalışmalarla Türkiye’de eskrim sporunu belli bir noktaya taşıdıklarını söyledi.

Murat Atalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık bir yıldan beri yeni tip kononavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünyada olağanüstü bir dönem yaşandığına ve Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nın ertelendiğine dikkati çekerek, "Federasyonu olarak biz, bu dönemin yol açtığı olumsuzlukların sonuçlarını hafifletmek adına bütün gücümüzle çaba sarf etmekteyiz. Bu bağlamda önceliğimiz hiç şüphesiz sağlıktır." dedi.

Mevcut şartlar altında "biraz buruk" başladıkları 2020-2021 sezonunu azami hassasiyetle devam ettirdiklerini dile getiren Atalı, "Her şeyin normale döneceği günü büyük bir sabır ve umutla beklemekteyiz. Bu arada Tokyo Olimpiyatları’na katılma hedefimizden vazgeçmiş değiliz. Umuyoruz ve diliyoruz ki büyük bir inanç ve azimle hazırlıklarını sürdürdüğümüz bu büyük organizasyona, bir yıl ertelemeli de olsa, mutlaka katılacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Sezonun başında rotayı Tokyo Olimpiyat Oyunları olarak belirlediklerini belirten atalı, "Bu hedef doğrultusunda emin adımlarla ilerlerken tüm dünyayla birlikte biz de pandemi süreciyle sarsıldık." diye konuştu.

Çalışmalara sporcuların sağlığını önceleyerek devam ettirdiklerine vurgu yapan Atalı, şöyle devam etti:

"Eskrimcilerimiz geçen sezon uluslararası turnuvalara hızlı başlamıştı. Olimpik havuz sporcularımız İrem Karamete ve Martino Minuto, Enver Yıldırım, Iryna Shchukla, Fatma Zehra Köse, Deniz Selin Ünlüdağ ve Nisanur Erbil, kota puanı kovalıyordu. Kovid-19 salgını spor karşılaşmalarının iptaline sebep oluncaya kadar sporcularımız kalifikasyon mücadelesini sürdürüyordu. Hedef doğrultusunda emin adımlarla ilerlerken tüm dünyayla birlikte biz de pandemi süreciyle sarsıldık. Ne yazık ki süreç bu noktaya geldi. Gelinen aşama itibariyle, çalışmalarımızı, sporcularımızın sağlığını önceleyerek devam ettirmekteyiz. Pandeminin zorunlu kıldığı revizyonları günlük hatta anlık olarak dikkate almakta ve uygulamaktayız."





- "Çok yönlü başarılardan söz etmekteyiz"

Atalı, eskrim sporunun kitlelere yayılması için çalıştıklarını belirterek, "Eskrimin ülkemizin tamamında sevilerek yapılmasını istiyoruz." dedi.

Eskrimin farklı dallarında Türkiye'nin yaşadığı ilkleri ve başarıları "son hedef" olarak belirlemediklerine dikkati çeken Atalı, "Federasyon olarak, 2007 yılından bu yana yürüttüğümüz akılcı, kucaklayıcı, samimi, tutkulu, azimli ve fedakar çalışmalarımızla Türkiye’de eskrim sporunu belli bir noktaya taşıdık. Bu süreçte elde ettiğimiz başarılar, insaf ve vicdan sahibi herkes tarafından teslim ve takdir edilmektedir." ifadelerini kullandı.

"Artık münferit, arızi ve tesadüfi sonuçlardan değil, planlı ve sistemli bir yükselişin tezahürü olan çok yönlü başarılardan söz etmekteyiz." diyen Atalı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Azmi, çalışmayı, heyecanı, inancı ve olimpik ruhu terk etmeksizin, aklın ve bilimin gereklerini yerine getirmeye devam ettiğimiz takdirde, bundan sonra artık sadece olimpiyatlara katılıp katılmamak değil, oralarda elde edeceğimiz madalyalar konuşulacaktır. Bu yolculukta, başta Gençlik ve Spor Bakanlığımız olmak üzere, kurumsal düzeyde kulüplerimizden TMOK’a kadar, münferiden ise ailelerden antrenörlere kadar, bileşenlerimizin tümünün sporcularımıza ve Federasyonumuza destek olması, vazgeçilmez ölçüde önemlidir."



