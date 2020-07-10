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Spor

Eskrim camiasından "15 Temmuz" mesajları

Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Murat Atalı: "Her ne kadar sonunda mert dayanınca namert kaçmış olsa da Türk milletinin vaki kalleşliği asla unutmaması gerekir" - Milli eskrimci Fatma Zehra Köse: "15 Temmuz, Türk milletinin demokrasisine ve onuruna sahip çıktığı gündür" - Martino Minuto: "15 Temmuz demokrasi kahramanlarına selam olsun" - Enver Yıldırım: "Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir"

Yeniakit Publisher
2020-07-10 11:35:17 -
Eskrim camiasından "15 Temmuz" mesajları

ANKARA (AA) - Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) Başkanı Murat Atalı, "Tarih sayfaları, büyük Türk milletinin, istiklaline göz diken ve istikbalini karartmaya heveslenen dahili ve harici bedhahlara haddini bildirdiği sayısız örnekler kaydetmiştir. 15 Temmuz 2016 tarihinde yazılanı, bu kahramanlık destanlarının en şanlılarından biridir." dedi.

Federasyon başkanı Atalı ile milli eskrimciler Fatma Zehra Köse, Martino Minuto ve Enver Yıldırım, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Murat Atalı, 15 Temmuz mesajında şunları kaydetti:

"Tarih sayfaları, büyük Türk milletinin, istiklaline göz diken ve istikbalini karartmaya heveslenen dahili ve harici bedhahlara haddini bildirdiği sayısız örnekler kaydetmiştir. 15 Temmuz 2016 tarihinde yazılanı, bu kahramanlık destanlarının en şanlılarından biridir. Çünkü o, soyunu reddeden alçak ve hain bir güruhun harici iş birlikçileriyle giriştiği kalleşçe kalkışmaya karşı necip Türk milletinin tüm unsurlarıyla dur dediği, demokrasisine ve milli birliğine sahip çıktığı günün adı olmuştur. Her ne kadar sonunda mert dayanınca namert kaçmış olsa da Türk milletinin vaki kalleşliği asla unutmaması gerekir. Ama asıl unutulmaması gerekenler, 15 Temmuz'u kahramanlık destanına dönüştürmek için canlarını ortaya koyan şehitlerimiz ve gazilerimizdir. Kendilerini şükran ve minnetle anıyorum."

Milli eskrimcilerden Fatma Zehra Köse, "15 Temmuz, Türk milletinin demokrasisine ve onuruna sahip çıktığı gündür. 15 Temmuz'da şehit düşen ve gazi olan tüm vatandaşlarımıza şükran borçluyuz. Hepsini minnetle anıyoruz." diye konuştu.

Enver Yıldırım, "Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlara karşı kahramanlarımız canlarını siper etti ve egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunu bir kez daha gösterdi! Bayrağımızı indirtmeyelim, ezanımızı dindirtmeyelim. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun." mesajını verirken, Martino Minuto da "15 Temmuz demokrasi kahramanlarına selam olsun." ifadesini kullandı.

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