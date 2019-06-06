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Eskiyen cam eşyalarınızı değerlendirmeniz için öneriler

Evdeki cam şişelerinizi değerlendirmek için birkaç önerim mevcut..

06 Haziran 2019 Perşembe 14:38
Eskiyen cam eşyalarınızı değerlendirmeniz için öneriler

Devamlı tüketim halindeyiz. Haliyle bu tüketimi, çöp izdihamları seyrediyor. Bunun önüne geçebilmek ya da aldığımız eşyaları değerlendirerek ömrünü uzatmak mümkün. Bu bahis, özellikle de cam şişeler için geçerli. 

  • Dilediğiniz renklerde boyayarak mumluk yapmanız mümkün.

cam şişeleri değerlendirme

 

  • Daha dekoratif bir görünüm kazandırarak eşyalarınızı koymanız evinize ayrı bir hava katacaktır.

cam şişeleri değerlendirme yolları

 

  • Eski görünümlü bir gece lambası elde edebilirsiniz.

camları değerlendirme

 

  • Hatta aydınlatma ürünü olarak bile değerlendirilebilir.

cam şişeleri değerlendirme

 

  • Elimizin altında dolaşan ve bir türlü yer bulamadığımız baharatlar için bir köşe yapabilirsiniz.

cam şişeleri değerlendirme yolları

 

  • Dekoratif çerçeveler yapabilirsiniz

cam şişeleri değerlendirme

 

  • Dekoratif mumluklar yapabilirsiniz.

şişeleri değerlendirme

 

  • Tüylü dostlarınız ya da minik arkadaşlarınız için yem koyabileceğiniz bir ürün geliştirebilirsiniz.

cam şişe yemlik - camları değerlendirme

 

  • Teraryum yapabilirsiniz.

cam şişeleri değerlendirme

 

  • Çocuklarınız için kumbaralar yapabilirsiniz.

cam şişe değerlendirme

Elimizdekilerin kıymetini bilerek, emeğimiz ve sabrımızla birleştirdiğimizde ortaya çıkacak olan güzel işleri evimizde sergilemek ayrı bir mutluluk kaynağı olacaktır. Ayrıca kendi fikir ve görüşlerinizle yapmış olduğunuz her bir eşya sizi yansıtırken, farklılığını koruyacaktır.

Sağlıcakla kalın..

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 14:38
  1. cam şişeleri değerlendirme
  2. cam kavanoz değerlendirme
  3. fazla kavanozlardan ne yapılır
  4. kavanozlarla ne yapılır
  5. şişelerle ne yapılır
  6. çerçeve yapımı
  7. cam şişeyle aydınlatma
  8. cam vazo

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