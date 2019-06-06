Eskiyen cam eşyalarınızı değerlendirmeniz için öneriler

Devamlı tüketim halindeyiz. Haliyle bu tüketimi, çöp izdihamları seyrediyor. Bunun önüne geçebilmek ya da aldığımız eşyaları değerlendirerek ömrünü uzatmak mümkün. Bu bahis, özellikle de cam şişeler için geçerli.

Dilediğiniz renklerde boyayarak mumluk yapmanız mümkün.

Daha dekoratif bir görünüm kazandırarak eşyalarınızı koymanız evinize ayrı bir hava katacaktır.

Eski görünümlü bir gece lambası elde edebilirsiniz.

Hatta aydınlatma ürünü olarak bile değerlendirilebilir.

Elimizin altında dolaşan ve bir türlü yer bulamadığımız baharatlar için bir köşe yapabilirsiniz.

Dekoratif çerçeveler yapabilirsiniz

Dekoratif mumluklar yapabilirsiniz.

Tüylü dostlarınız ya da minik arkadaşlarınız için yem koyabileceğiniz bir ürün geliştirebilirsiniz.

Teraryum yapabilirsiniz.

Çocuklarınız için kumbaralar yapabilirsiniz.

Elimizdekilerin kıymetini bilerek, emeğimiz ve sabrımızla birleştirdiğimizde ortaya çıkacak olan güzel işleri evimizde sergilemek ayrı bir mutluluk kaynağı olacaktır. Ayrıca kendi fikir ve görüşlerinizle yapmış olduğunuz her bir eşya sizi yansıtırken, farklılığını koruyacaktır.

Sağlıcakla kalın..