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Medya Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca yeni projesini duyurdu
Medya

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca yeni projesini duyurdu

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca, yeni bir proje üzerinde çalıştığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-01 16:18:00 -
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca yeni projesini duyurdu

Atv dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca, A Para'da Sinan Özedincik ve Funda Karayel'in sunduğu, 'Biz Bize' programına konuk oldu.

Oktay Kaynarca programda şu açıklamaları yaptı:

"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz erkek işi gibi görünüyor ama her kesimden, her eğitim seviyesinden insanlarla karşılaşıyorum ve öyle güzel tepkiler alıyorum ki şaşırıyorum. Karşılaştığım bir kadın "Diyalogların sahiciliği, bizi sürekli ters köşeye yatırması, güldürürken düşündürmesi gerçekten ders konusu" dedi. Senaryoyu elime aldığımda ben de aynen böyle düşünüyorum Sette kalma rekorum 36 saat. Sette iki ekip çalışıyoruz. Bir ekip benimle sahneyi çekip dinlenmeye gidiyor, sonra ikincisiyle çekimlerime devam ediyorum. Onlar dinlenirken ben dinlenemiyorum. Bence güzel bir ömrüm oldu. Sağlıklıyız, işimizi yapıyoruz, bizi seven çok insan var, dünyayı güzelleştirmeye çalışıyoruz... Yarın gözümü kapatacak olsam 'Şükürler olsun' derim. 'Hızır' mı, yoksa 'Çakır' mı?' diye soracak olursanız bence 'Hızır' çünkü 'Hızır' daha insan, daha olgun, daha her şeye hakim. Hızır'ın bütün notalarına basarak oynamak hem zor, hem keyifli. Ben şehir milliyetçiliğini sevmem, ülke milliyetçiliğini severim yani Türkiyeliyim ama tabii ki memleketim Malatya'yla gurur duyuyorum. Coğrafyanın kesinlikle kader olduğuna inanıyorum. Bu coğrafyada yaşayan insanların reflekslerini çok önemli buluyorum, mesela İstanbul'da doğmuş büyümüş biri dünyanın her yerinde yaşayabilir. Doğu'da yaşamış biri de dünyanın her yerinde her şeyle başa çıkabilir. Ailemin hayatını film yapma projesi üzerinde hâlâ çalışıyoruz. Paramı mümkün olduğu kadar emlağa yatırırım. Gelecekte tekstille ilgili güzel projelerimiz var, hatta geçen gün bir koleksiyon yaptık, benim sevdiğim şeylerin üzerine çalıştık.Yaşlanınca daha bir yakışıklı oldum, eskiden bu kadar değildim."

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