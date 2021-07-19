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Medya Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da beklenmedik ayrılık gelişmesi! Olursa hayranlar yıkılır
Medya

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da beklenmedik ayrılık gelişmesi! Olursa hayranlar yıkılır

ATV'nin fenomen yapımı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonunda bir ayrılığın yaşanabileceği öne sürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-07-19 15:17:00 -
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da beklenmedik ayrılık gelişmesi! Olursa hayranlar yıkılır

ATV'de ekranlara gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonu merakla beklenirken sürpriz bir gelişme yaşanıyor. Dizinin yedinci sezonunda bir ayrılık yaşanabilir.

Gazeteci Birsen Altuntaş, TV100'de kaleme aldığı yazısında dikkat çeken detayı takipçileri paylaştı.

İşte Birsen Altuntaş'ın o yazısı:

atv'nin fenomen dizisi "Eşkıya Dünyaya Hükümdar"ın yeni sezon çekimleri eylül ayında başlayacak. 7. sezon öncesi ekipte değişikliklerin yaşanacağı ve yeni oyuncuların önümüzdeki ay netleşeceği konuşuluyor. Eylül sonu gibi ekranda olması planlanan projenin İlyas'ı Ozan Akbaba'nın ekibe devam edip etmeyeceği ise henüz net değil. Akbaba kendi yazdığı Anka adlı filmi için sete çıkacak. Daha sonra ise Eşkıya ekibiyle konuşup beraber çalışmaya devam edip etmeyeceklerine karar verecek.

 

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