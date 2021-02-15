Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’a 'Polat Alemdar' şoku!

Atv'nin başarılı projeleri arasında yer alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 5. sezonunda da reytinglerdeki yerini koruyor.

Fırtına gibi esen dizisinin merakla beklenen 182. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte EDHO'nun yeni bölümünde yaşanacaklar...

Hızır Çakırbeyli, annesinin acısını yaşamaya fırsat bulamadan eşi Ceylan Çakırbeyli ve Bahar Sincanlı'nın kaçırılmasıyla bir şok daha yaşar. Eşini kurtarmak için hemen her yola başvuran Hızır Çakırbeyli, düşmanı Yaman Korkmaz'ında yardımıyla Fuat'ın peşine düşer.

Yaman Korkmaz, Hızır Çakırbeyli'ye yardım elini uzatırken bir taraftan da kendi planlarını uygulamaya başlar. Ceylan Çakırbeyli için gözünü karartan Hızır Çakırbeyli, bu uğurda Fuat'ı da öldür.

İdris Reis oğlu Kaya'nın intikamı için akrabalarıyla birlikte plan yapar. Façalı ailesinin evine baskın yapmaya hazırlanan İdris Reis'in kardeşi Demir, beraber iş tuttuğu Yaman Kormaz'ın kurduğu oyunda piyon olmaya hazırdır.

Abisinin emri ile masa liderliğine gelen İlyas Çakırbeyli ise yaşanan kaos ortamından uzaklaşmak ister. İlyas Çakırbeyli eşi Ömür'le birlikte yurt dışına çıkma planları yapar.

Ebru'nun hain çıkmasının ardından adeta diken üstünde duran Hızır Çakırbeyli, kendisine savaş açan şebekenin başındaki Fethi'ye ulaşmak için plan yapmaya başlar. Fuat'ın ölmesiyle yeni bir oyun kuran Fethi ise Hızır Çakırbeyli'ye kendi kalesinde ders vermek ister. Fethi, Hızır Çakırbeyli'nin otelinde canından çok sevdiği yeğeni Alparslan'ı vurur.

“Yeni Polat Alemdar"

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde, Oktay Kaynarca ile birlikte dikkat çeken rollerden birisini de Yunus Emre Yıldırımer'de... 1982 Siirt doğumlu oyuncu, 5 yıldır dizinin bir parçası ve izleyiciler de ekran başında onu görmekten son derece memnun. Dizide Alparslan karakterini oynayan Yıldırımer'e "Türkiye'nin yeni Polat Alemdar"ı yakıştırması yapılıyor.