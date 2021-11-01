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Medya Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yarın var mı? EDHO bitti mi final mi yaptı?
Medya

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yarın var mı? EDHO bitti mi final mi yaptı?

EDHO yeni bölüm ne zaman hangi kanalda? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 7.sezonunun 26 Ekim Salı akşamı ekranlara gelmesi bekleniyordu. 200.bölüm fragmanıyla dikkatleri çeken ve milyonları ekran başına toplayan EDHO geçtiğimiz hafta peki, yayımlanmadı. Diziyi yakından takip edenler ise ‘EDHO yeni bölüm ne zaman?’ sorusuna cevap arıyor. Peki, EDHO yeni bölüm bu hafta var mı? EDHO yeni bölüm hangi gün?

Yeniakit Publisher
2021-11-01 09:14:00 -
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yarın var mı? EDHO bitti mi final mi yaptı?

ATV ekranlarında yayımlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak konusu. EDHO hangi kanalda ne zaman verilecek?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yarın var mı?  EDHO bitti mi final mi yaptı?

26 Ekim’de yayımlanması beklenen EDHO’nun 200.bölümü Salı akşamı ekranlara gelmedi. Diziyi takip edenler ise konu hakkında bir açıklama beklerken dizininbaşrol oyuncusu Oktay Kaynarca sosyal medya hesabında bir veda mesajı paylaştı. Oktay Kaynarca, Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:

 “At sırtında dünyayı fethetmek kolaydır. Zor olan attan indiğinde fethettiğini yönetebilmektir” Cengiz Han....

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın değerli izleyicisine; yayına başladığımız ilk günden itibaren hiç eksilmeyen ilginize, sevginize, bizi ailenizden birileri olarak görmenize, sorgusuz sualsiz yüreklerinize kazırcasına sahiplenmenize, son ana kadar devam etmesi için beslediğiniz umutlarınıza sonsuz teşekkür ederim... Yedi yıl birlikte yol yürüdüğüm, birçok rekoru, başarıyı, mutluluğu, acıyı, sevinci birlikte yaşadığım ‘EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ’ ekibinin en büyüğünden en küçüğüne, emeği geçen bütün arkadaşlarıma; son dönem yaşanan bütün olumsuzluklara karşı duruş biçiminiz, etik tavrınız, iş disiplininiz ve yaşadıklarınıza rağmen sabrınız için yüreklerinizden öpüyorum.

Ellerinize yüreklerinize sağlık. Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoşçakalın…

Oktay Kaynarca’nın paylaşımının ardından dizinin yönetmeni Onur Tan, “Reis'in eli vedaya eğil, yeni bir merhabaya kalkar... Ben biliyorum, güvenin beklemede kalın” paylaşımını yaptı ve dizinin hayranlarını umutlandırdı.

Umut dolu paylaşımın ardından bir süre sonra Onur Tan’da veda mesajı yayımladı. Onur Tan’ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

Şöyle afili bir veda bile edemedim... 7 yılın içinde kendi içimde biriken gözyaşlarımı bile dökemedim... çok ani ve zamansız ayrılıklar, sevdiklerimizin bu dünyadan göçleri bizlere ayrılık acısını çok zaman tattırdı... hiç mi biri bu ayrılık kadar zor olmadı, inanın hepsi çok zor oldu... Yeryüzünde bizi neler beklerse beklesin, insanoğlu doğdukça ve öldükçe, insanoğlu yaşadıkça, hak ve doğruluk denen şey de var olacaktır... Doğru başladığına inandığım, bu işin hakkını da 7 yıldır birlikte çalıştığım tüm iş ve ekip arkadaşlarımın emeklerine ve çabalarına sonsuz teşekkürlerimi sunarak, bizi seven, gönül veren, bizi eleştirirken bile seven, çok sevdiğinde yerlere göklere sığdıramayan izleyicilerimize de sonsuz minnet ve şükranlarımı sunabiliyorum ancak kendi adıma... Dünya döndükçe, ben yaşadıkça hep daha iyisini yapmaya gayret edeceğime söz veriyorum... Dilerim 200 bölüm boyunca tüm bu yazılan güzel eser başta olmak üzere, desteğini her zaman arkamda hissettiğim güzel ekibimize, can veren tüm aktör arkadaşlarımın hissiyatlarına ve başarılarına, ekran başında sevgiyle takipte kalan siz değerli izleyicilere layık olabilmişimdir...

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