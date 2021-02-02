Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Uğur’u kim oynuyor? Serhat Parıl kimdir?

Oktay Kaynarca'nın başrolünü oynadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz salı akşamları izleyicisiyle buluşuyor. EDHO dizisinde bir masa etrafında bir araya gelen hısımlar ve hasımlar arasındaki mücadeleyi konu ediniyor. EDHO’da zaman zaman dış ve iç güçlerin Türkiye üzerindeki kirli oyunlarını da gün yüzüne çıkarıyor. Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Hızır’ı bir düşman daha geliyor. Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine Uğur karekterini oynayacak Serhat Parıl dahil oluyor.

Serhat Parıl kimdir?

Serhat Parıl, 27 Temmuz 1983 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. 2004 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu. Bir süre öğretmenlik yapan Serhat Parıl, 2005 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü' nü kazandı. Bunların dışında seslendirme çalışmaları yaptı. Pandomim sanatıyla ilgilenmektedir. Çeşitli anaokullarında, etüt, eğitim ve kurs merkezlerinde drama eğitmenliği yaptı. Çeşitli tiyatrolarda çocuklarla drama – tiyatro ve pandomim çalışmaları yaptı, gösteriler sundu. 2011 yılında Babam İçin isimli televizyon dizisinde oynadı. Son olarak da Maraşlı dizisinde oynayan Serhat Parıl, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine Uğur karekteriyle girmeye hazırlanıyor.

Serhat Parıl hangi dizilerde oynadı?

2011 - Babam İçin

2013 - Medcezir

2016 - Cesur ve Güzel

2017- Seven Ne Yapmaz

2021- Maraşlı

Serhat Parıl’ın rol aldığı oyunları

Yalancı" Goldoni (Kerim Dündar)

Savaş ve Barış Tolstoy (Kerim Dündar)

Süper Maria (Sadık Yağcı)

Diğerleri Uyurken (Sibel Erdenk)

Bir Yaz Gecesi Rüyası Shakespeare

Gece Ömer Salgın(film)

Hayrola Karyola - Ferhan Şensoy

Gardiyan - Turan Oflazoğlu

Dünyanın Ortasında Bir Yer - Özen Yula

Orada Kimse Var mı - Cem Yalın

Orman Çocoğu Mougli Hakan Eren (çocuk oyunu)

Barut Fıçısı Dejan Dukovski

Kafkas Tebeşir Dairesi (Sadri Alışık Tiyatrosu)