Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 7. Sezonuyla ekranlarda yerini alacak. 26 Ekim Salı akşamı 200. Bölümü yayımlanacak diziye pek çok yeni karakter eklendi. Bu karakterlerden biri de Şanlıurfalı Ağa oldu. Peki, Şanlıurfalı Ağa gerçekte kim?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Şanlıurfalı ağa kimdir? Şanlıurfalı Ağa'yı kim oynuyor?

EDHO’nun yeni sezonunda yer alacak karakterlerden biri de Şanlıurfalı Ağa oldu. Söz konusu karakter masanın yeni üyesi oldu. Şanlıurfalı Ağa rolünü ise Uğur Yücel oynuyor.

Urfalı Ağa rolünü oynayan Uğur Yücel, Sabah Gazetesi'ne verdiği röportajda, "Set çok deneyimli ve yılların uyumu var. Senaristlerimizde ilk buluşmamızda karakter hakkında neredeyse aynı şeyleri düşünmüşüz. Eh yaş ve deneyim itibariyle bir abilik, amcalık durumumuz var sette de. Hürmet ediyorlar ama onun dışında çok sıcak bir coşku yaşıyorlar. Kimi oyuncu arkadaşlarım da hissettirdi bunu. Ferahlatıcı bu anlamda. Sevgi saygılarından utanıyorum” dedi.