Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusu veda etti

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi EDHO'nun Ömür'ü Ceren Benderlioğlu sosyal medya hesabından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'la ilgili paylaşımda bulundu.

Oktay Kaynarca'dan sonra Ceren Benderlioğlu da yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ... 7 senenin 7'sinde de birçok başarılara imza atan, senaryosundan ekibine uykusuz kaldığımız, ekmeği bölüştüğümüz tüm ekip arkadaşlarım, abilerim, canlarım... Yolumuz açık olsun. Kalp kırık ama yola devam. Onur Abim, Oktay Abim, Bahadır Abim, kardeşlerim, yol arkadaşlarım. Her şey için sonsuz teşekkürler. Hep güzel haberler alalım, sizi seviyorum."