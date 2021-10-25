Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Madam Anna kim? EDHO Madam Anna'yı kim oynuyor?

Nurseli İdiz kim? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi kadrosuna yeni sezon için 12 kişi dahil oldu. Dizi kadrosuna Madam Anna karakteri de eklendi. Pek çok kişi Madam Anna karakterini kimin oynadığını araştırmaya başladı. Peki, Madam Anna kim? Madam Anna’yı kim oynuyor?