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Medya Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Madam Anna kim? EDHO Madam Anna'yı kim oynuyor?
Medya

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Madam Anna kim? EDHO Madam Anna'yı kim oynuyor?

Nurseli İdiz kim? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi kadrosuna yeni sezon için 12 kişi dahil oldu. Dizi kadrosuna Madam Anna karakteri de eklendi. Pek çok kişi Madam Anna karakterini kimin oynadığını araştırmaya başladı. Peki, Madam Anna kim? Madam Anna’yı kim oynuyor?

Yeniakit Publisher
2021-10-25 15:30:00 -
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Madam Anna kim? EDHO Madam Anna'yı kim oynuyor?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 200.bölümüyle ekranlara gelecek. Yeni sezonun ilk bölümü 26 Ekim Salı akşamı saat 20.00'de yayımlanacak. Diziyi yakından takip edenler ise kadroya eklenen yeni isimleri araştırmaya başladı. Peki, Madam Anna kimdir?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Madam Anna kim? EDHO Madam Anna'yı kim oynuyor?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezonunda Madam Anna karakteri yer alacak. Madam Anna rolünü Nurseli İdiz oynayacak.

Nuseli İdiz kim?

Nurseli İdiz 6 Ekim 1960'ta İstanbul'da dünyaya geldi. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü ve Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümü mezunu olan sanatçı, 1981'de AST'ta çalışarak sanat hayatına başladı. Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatroları'nda ve İstanbul Şehir Tiyatroları'nda görev yaptı. Halen Tiyatro İstanbul kadrosunda olup, sinema ve dizi filmlerde rol alıyor.

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