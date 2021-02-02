Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranlarına kötü haber
5 sezonunda yoluna dolu dizgin devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden hayranlarına kötü haber geldi.
Başrolünü Oktay Kaynarca'nın oynadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümü bu akşam seyirciyle buluşacak.
Altı yıldır ekranda olan fenomen dizinin önümüzdeki salı ise yayını olmayacak. Aynı akşam atv'de maç yayını olduğu için 9 Şubat'ta dizi ekrana gelmeyecek.
Bu nedenle bu hafta dizinin çekimlerine ara verildi. Dizinin yeni bölüm çekimi pazartesi başlayacak.