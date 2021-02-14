Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranları sesini yükseltti! ‘Eğer bu olursa dizi final yapar’

Salı akşamları yayınlanmakta olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi hayranları için 2021 yılının ilk başları isyan ettikleri bir dönem oldu. Dizi Ocak ayında uzun bir ara verdi. Ardından da Ziraat Türkiye Kupası maçları nedeniyle geçen hafta ekrana gelmedi. Kupa maçları Çarşamba ve Perşembe günleri de devam etti ama hem Kuruluş Osman hem de Bir Zamanlar Çukurova dizileri ATV’de yayınlandı.

Hem Ocak ayında verilen aralar hem de Kupa maçlarından sadece EDHO izleyicilerinin olumsuz etkilenmesi sosyal medyada kimi izleyicilerin isyan mesajlarına yansıdı… Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağını da birçok dizi hayranı merak ediyor.

Atv tarafından dizinin 182. bölüm fragmanı paylaşıldı. Yani verilen karar Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni bölümünün 16 Şubat Salı akşamı yayınlanacağını gösteriyor. Dizinin takipçileri de geri dönüşten son derece memnun.

Dizide bir başka heyecan katan unsur ise Alparslan’ın durumu… Yunus Emre Yıldırımer’in canlandırdığı Alparslan öldü mü? 182.bölümün fragmanında kafasının arkasından silahla vurulan Alparslan’a ne olduğu konusu şimdiden herkesin merakını süslüyor.

Dizi hayranları sosyal medyada, “Alparslan’ı öldürürseniz kendi izleyici kitlenizin ayağına sıkmış olursunuz” diye yorum bırakıyor. Senaristi bir saçmalık yapmaması konusunda uyaran dizinin hayranları, Alpaslan karakterinin yapımdan ayrılmasını istemediklerini belirten yorumlar yapıyor.

“Eğer Alparslan ölüyorsa dizi final yapıyor demektir” diye yazan EDHO’nun sıkı takipçileri, bu sahnede bir ters köşe olabileceği yorumlarını da yapıyor.