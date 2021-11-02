Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeni gelişme

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin hayranları günlerdir açıklama bekliyordu ancak atv’den ses çıkmadı, Eşkıya ekibi diziyle ilgili beklenen kararı ekibine duyurdu.

Geçen pazar başrol oyuncusu Oktay Kaynarca ve yönetmen Onur Tan veda açıklaması yapmıştı. Gözler son olarak Atv’nin ve Eşkıya ekibinin yapacağı resmi açıklamaya çevrilmişti.

Atv, yeni sezon tanıtım filminde yer verdiği ve günlerce tanıtımını yaptığı diziyle ilgili sessizliğini korudu. Ekiple hiçbir bağlantı kurmadı.

TV 100'de yer alan habere göre; Eşkıya ekibi bugün oyuncuları arayıp “Dizi bitti, serbestsiniz” dedi.

Bu sezon anlaşılan 22 yeni oyuncuya rol aldıkları 200. bölümün ödemesi yapılıp sözleşmeleri geri veriliyor.

Çekilen 200. bölüm de ekibin kasasında duruyor. Dizinin başka bir kanala geçme durumu ise şimdilik söz konusu değil.