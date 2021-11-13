Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz başka kanala mı geçiyor? Oktay Kaynarca duyurdu

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sürpriz bir şekilde sona erdi. Dizi takipçileri EDHO'nun yeniden başlayıp başlamayacağı konusunda meraklı bekleyişini sürdürüyor. Dizide Hızır Reis'i oynayan Oktay Kaynarca'dan önemli açıklamalarda bulundu.

Oktay Kaynarca basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bu konuda cevap verecek konumda değilim. Maalesef bu konuda taraf değilim. Sorularınıza cevap veremiyorum. Şu an çekim yok. Çekilmeyeceği konusunda bilgiye sahibiz. Ama bütün bildiklerimiz bunlar. Bu konu oyuncular ile çalışanlarla ilgili değil. Hiçbir kimse görüşme yapılmıyor. Hiçbir televizyon kanalında başlaması doğru değil. Bu haberlerin hepsi dezenformasyon. Bizden duymadığınız her şey yalan" ifadelerini kullandı.