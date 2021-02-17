Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Alpaslan ölecek mi? EDHO bu hafta neler olacak?

ATV’de yayınlanan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisi 182. bölümüyle ekranlara geldi. Fuat’ın, Ceylan ve Bahar’ı kaçırmasının ardından Korkmazlar ile anlaşma yapan Hızır Çakırbeyli, Fethi'yi bulmak için harekete geçti. Fethi ve Fuat’ın Ceylan ile Bahar’ı almasının ardından harekete geçen Hızır Çakırbeyli, karısını sağ salim alabilmek için Yaman ile anlaşma yaptı.

Fuat'ın ortadan kalkmasıyla yeni bir oyun kuran Fethi ise Hızır Çakırbeyli'ye kendi otelinde ders vermek için yeğeni Alpaslan’a pusu kurdu. Pusuda Alpaslan Çakırbeyli vuruldu.

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Alpaslan ölecek mi?

Dizinin 182. Bölüm fragmanın yayınlanmasının ardından dizide toplantı sonrası tartışma çıkarak Alparslan'ın başından vurulduğu gösteriliyor. Alparslan'ın diziden ayrılmasına yönelik yayıncı kuruluş tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz haftaya neler olacak?

"Hızır Çakırbeyli, annesinin acısını yaşamaya fırsat bulamadan eşi Ceylan Çakırbeyli ve Bahar Sincanlı'nın kaçırılmasıyla bir şok daha yaşar. Eşini kurtarmak için hemen her yola başvuran Hızır Çakırbeyli, hasmı Yaman Korkmaz'ın da yardımıyla Fuat'ın peşine düşer. Yaman Korkmaz, Hızır Çakırbeyli'ye yardım elini uzatırken bir taraftan da kendi planlarını uygulamaya başlar.

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncuları kimler?

Hızır Çakırbeyli (Oktay Kaynarca) Mafyayı gençlere enpoze eden Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yer altı dünyasının en önemli lideri olarak bilinmekte. Mafya çete liderleri de olan Hızır Çakırbeyli, yeraltı dünyasında Hızır Reis olarak da anılmakta. Hızır, Çakırbeyli ailesine sıkı sıkıya bağlıdır. Yeraltı dünyasınınHızır Reis’i Hızır Çakırbeyli, oturdukları masada kendilerine karşı ihanet eden yeraltı dünyasının diğer isimlerinin ölüm emirleri veren bir karakteri temsil ediyor.

Hayriye Çakırbeyli (Sabina Toziya) yeraltı dünyasının ailelerinden olan Çakırbeyli ailesinin en büyük üyesidir. Hızır ve İlyas Çakırbeyli’nin annesi, Alparslan ve Hızır Ali Çakırbeyli’nin de babannesidir. Hastalığı nedeniyle Hayriye Çakırbeyli diziden ayrıldı.

Alpaslan Çakırbeyli (Yunus Emre Yıldırımer) Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli’nin yeğeni. Hızır Çakırbeyli ve ailesinin en güvendiği isimlerden biri. Alpaslan Çakırbeyli, istihbarattaki güçlü kollarıyla Hızır Çakırbeyli’nin gözünde ve yeraltı dünyasında sözüne güvenilir kişilerden biri gibi görülmekte.

İlyas Çakırbeyli (Ozan Akbaba), Hızır Çakırbeyli’nin kardeşidir. Hızır Çakırbeyli’den sonra yerine geçecek isimdir. İlyas Çakırbeyli, çok kez öfkesini kontrol edemeyen bunun sonucunda da zaman zaman başını derde sokmaktadır.

Tipi (Savaş Özdemir), yeraltı dünyasının oluşturduğu masanın bir üyesidir. Hızır Çakırbeyli’nin masadaki adamından biridir. Yakınlarına sürekli "Dadaş" diyerek seslenen Tipi, dizide agresiz tavırlarıyla ve ihanet eden kim olursa olsun o kişiyi öldürmekten geri durmamakta.

Hızır Ali Çakırbeyli (Yalçın Hafızoğlu) Hızır Çakırbeyli’nin dizide istihbaratçı olan Ceylan’dan olan gayri meşru oğludur. Hızır Çakırbeyli’nin karanlık işlerini yerine getiren isimlerden biridir.

Behzat Façalı (Emir Benderlioğlu), İlyas Çakırbeyli’nin eşi Ömür'ün abisi, Haştem’in kardeşidir. Yeraltı dünyasının oluşturduğu masanın bir üyesidir.

Haşmet Façalı (Turgut Tunçalp) yeraltı dünyasında Façalı ailesinin reisidir. Hızır Çakırbeyli’nin dünürüdür. Emine ile evlenerek de Tip’nin eniştesi olmuştur. Haşmet Façalı da aynen Hızır Çakırbeyli ailesinin büyüğüdür.

Ömür Çakırbeyli (Ceren Benderlioğlu) mafya lideri Haşmet Façalı ve Behzat'ın kız kardeşidir. İlyas Çakırbeyli ile evlidir.

Enişte (Hakan Karsak) Çakırbeyli ailesinin eniştesidir.

Emine Façalı (Sevil Akı Saner) Tipi’nin ablasıdır.

Rafet Avcı (Şener Savaş) yeraltı dünyasının isimlerinin oluşturduğu masanın bir üyesi. Fikret'in kardeşidir.

Doğan Baba (Ali Sürmeli) Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbyli’nin abisi Yusuf Çakırbeyli’nin eski arkadaşlarından biri olup, kimsesizlerin babası lakabıyla anılır.