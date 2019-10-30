Eskişehirsporlu futbolcular yönetime isyan etti: Yemek çıkmıyor, sıcak su yok

Siyah-kırmızılı futbolcular, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde öğleden sonra yapılması planlanan idmana çıkmama kararı aldı. Takım kaptanı Sezgin Coşkun, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kongreden sonra verilen sözlerin tutulmadığını öne sürdü.

Coşkun, yabancı futbolcuların kiraları ödenmediği için evlerinden çıkarılmak üzere olduğunu, otomobillerinin kiralama şirketleri tarafından alındığını iddia etti.

"Yemek çıkmıyor, sıcak su yok"

Genç oyuncuların ceplerinde harçlık bile olmadığını, tesis çalışanlarına da uzun süredir maaş ödenmediğini ileri süren Coşkun, şöyle konuştu:

"Tesiste zaman zaman yemek çıkmadığını, antrenman sonrası duş almak için sıcak su olmadığını hatta maçta giyecek yedek formamızın dahi olmadığını belirtmek isteriz. Bu kadar olumsuz şartlarda takımın antrenman ve maça hazırlanması tabii ki kolay olmuyor. Personelimizin de artık dayanacak ekonomik gücü kalmamıştır. İş ahlakımızdan ve Eskişehirspor sevdamızdan dolayı bütün olumsuzluklara rağmen biz futbolcular ve tesis çalışanlarımız, bütün iyi niyetimizle kulübü ayakta tutmak için çabalıyoruz. Dışarıya her şey dört dörtlükmüş gibi bir izlenim verilmekte ama hiçbir şey söylenildiği gibi değil. Bunu kamuoyuna göstermek adına, maalesef bir tepki göstermek zorunda kaldık. Futbolcular ve tesis çalışanları olarak, bugün antrenmana çıkmama kararı aldık. Sıkıntılar sona erene kadar antrenmana çıkmayacağız."