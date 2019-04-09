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Eskişehirspor’da gündem Fuat Çapa ve icralar

Spor Toto 1.

09 Nisan 2019 Salı 13:19
Eskişehirspor’da gündem Fuat Çapa ve icralar

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’un Basın Sözcüsü Hasan Hüseyin Köksal kulüple ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Köksal, "Şuanda Eskişehirspor’un 5-6 yıllık geleceği önceki yönetimler tarafından ipotek altına alınmış. Fuat Çapa sezon sonuna kadar Eskişehirspor ile özdeşleşmiş bir isimdir. Biz Fuat Çapa’nın arkasındayız, gelecek planlıyoruz" dedi.


Eskişehirspor Basın Sözcüsü Hasan Hüseyin Köksal, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İlk olarak deplasmanda alınan Osmanlıspor galibiyetiyle ilgili konuşan Köksal, haklı bir galibiyet aldıklarını ifade etti. Ligde kalacaklarını futbol camiasına göstermek istediklerini aktaran Köksal, "Bu hafta zor bir hafta atlattık. Herkes İstanbulspor galibiyeti beklerken kimsenin beklemediği ama bizim yönetim, takım ve hoca bazında inandığımız bir Osmanlıspor maçı vardı. Haklı bir galibiyet aldık. Galibiyet öncesinde bir takım yemeği yedik ve gerek yönetim kurulu, oyuncularımız, taraftar gruplarımız buradaydı. Birlik ve beraberlikle Eskişehirspor’un hedef koyduktan sonra bu ligde yenemeyeceği takım yok. Son 7 haftaya girdik ve daha güçlü bir Eskişehirspor olarak gelecek sezonun planlarını yapacağız. Bu hafta çok önemli bir maç var, Elazığspor maçı. Hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor. Bunun için de başarının ayaklarından bir tanesi kulüp, 2. ayağı futbolcular, 3. ayağı teknik kadro ve 4. ayağı taraftar. Biz gerekeni yapıyoruz. Allah’ın izniyle birlik ve beraberlikle bu hafta stadyumu doldurarak, gereken galibiyeti alıp artık bu ligde kalacağımızı futbol camiasına göstermek istiyoruz" diye konuştu.


"Eskişehirspor’un 5-6 yıllık geleceği önceki yönetimler tarafından ipotek altına alınmış"


Kulübün gelecek yıllarının ipotek altına alındığının altını çizen Basın Sözcüsü Köksal, "Şuanda Eskişehirspor’un 5-6 yıllık geleceği önceki yönetimler tarafından ipotek altına alınmış. Geliri olmayan bir kulüpten bahsediyoruz. Biz bunu bilerek geldik. Kapanmanın eşiğindeki bir kulüpten bahsediyoruz. Dün gelen icrayla ilgili 2015 yılında kişiye ödenen maaş 4 bin 500 lira. Yıl 2019 bizim aynı kişilerin görevlerine yapan arkadaşlara ödediğimiz maaş 3 bin lira. Yani birileri bu kulübü ’Nasıl olsa Süper Lig’deyiz, nasıl olsa reklamlarımız var’ zihniyetiyle gelecek 5-10 yılını ipotek altına vermiş" şeklinde konuştu.


"Biz Fuat Çapa’nın arkasındayız"


Son olarak Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa’nın geleceği hakkında çıkan eleştirilere cevap veren Köksal, "Fuat Çapa şuan itibariyle ve sezon sonuna kadar Eskişehirspor ile özdeşleşmiş bir isimdir. Parası yatmadan kimsenin otel vermediği bir Eskişehirspor dönemi geçirdik 17 hafta. Çok zor geçen bir 17 haftadan bahsediyoruz, en dibi görmüş bir Eskişehirspor’dan bahsediyoruz ve o dönemde hocamızın sırtına çok fazla işte futbolcuların ödemesi, konaklaması, elimizde oynatamadığımız ve transfer ettiğimiz 10’a yakın futbolcunun Eskişehir’de ikamet edip antrenmanlara çıkması ve bütün sorumlukların Fuat Çapa’da olması zorluklar getirmiştir. Ligdeki ilk 6 hedefi olan bütün takımlarla çekmiş olduğumuz kuradan kaynaklı en güçlü ve en donanımlı takımlarla arka arkaya oynamamız ve seri mağlubiyetler alınmasından sıkıntı yaşadık. Bir ay önce milli takım arasında bir açıklama yapmıştım. Biz türbülanstan çıkacağız ve rakiplerimiz girecek demiştim. Osmanlı maçı bizim için dönüm maçı haline geldi ve anlımızın akıyla çıktık. O zamanda söyledim. Biz Fuat Çapa’nın arkasındayız, Fuat Çapa ile gelecek planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 13:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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