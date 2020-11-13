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Spor Eskişehirspor'da biri futbolcu iki kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Spor

Eskişehirspor'da biri futbolcu iki kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-11-13 22:47:25 -
Eskişehirspor'da biri futbolcu iki kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

ESKİŞEHİR (AA) - TFF 1. Lig takımlarından Eskişehirspor'da biri futbolcu iki kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve tesis personelimize yapılan Kovid-19 testleri neticesinde bir futbolcumuz ve bir idari personelimizin testlerinde pozitif bulgu tespit edilmiştir. Hastalarımızın takip, tedavi ve izolasyon süreçlerine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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