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Spor Eskişehirspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Spor

Eskişehirspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-09-25 12:05:16 -
Eskişehirspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

ESKİŞEHİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Siyah-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 27 Eylül Pazar günü deplasmanda yapılacak Altay maçı öncesinde futbolcular ve teknik kadronun Kovid-19 testi gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, test sonucu Kovid-19 pozitif olduğu tespit edilen bir futbolunun tedbir amaçlı Yunusemre Devlet Hastanesi'nde izolasyona alındığını kaydedildi.

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