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Spor

Eskişehirspor'a pandemi arası yaramadı

Siyah-kırmızılı takım, normalleşme süreciyle TFF 1. Lig'in yeniden başlamasının ardından çıktığı 4 maçın üçünü kaybederken birinde de berabere kaldı

Yeniakit Publisher
2020-07-10 11:23:36 -
Eskişehirspor'a pandemi arası yaramadı

ESKİŞEHİR (AA) - TFF 1. Lig'den düşmesi kesinleşen Eskişehirspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen ligin, normalleşme süreciyle yeniden başlamasının ardından 4 maçta sadece bir puan toplayabildi.

Siyah-kırmızılı takım, 18 Mart'ta gerçekleştirdiği antrenmanın ardından Kovid-19 salgını nedeniyle TFF 1. Lig'e verilen ara nedeniyle çalışmalarını durdurdu. Normalleşme süreciyle 11 Mayıs'ta yeniden antrenmanlara başlayan Eskişehirspor, aranın ardından ilk kez çıktığı 29. haftada konuk olduğu Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 1-0 yenildi.

Genç futbolculardan oluşan kadrosuyla ligde mücadele eden Eskişehir temsilcisinin, 30. hafta sahasında Altay ile 2-2 berabere kalarak TFF 2. Lig'e düşmesi kesinleşti. Sezonun 31. haftasında deplasmanda Cesar Grup Ümraniyespor'a 3-0 yenilen Eskişehirspor, 32. haftada da sahasında İstanbulspor'a 3-0 mağlup oldu.

Aranın ardından çıktığı 4 maçta 3 yenilgi, bir beraberlik alan Eskişehirspor, kalesinde 9 gol görürken, fileleri ise 2 kez havalandırabildi.

TFF 1. Lig'e son iki maçını kazanarak veda etmek isteyen Eskişehirspor, ligin 33. haftasında yarın Ekol Hastanesi Balıkesirspor'a konuk olacak ve sezonun son haftasında ise sahasında Boluspor ile karşılaşacak.

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