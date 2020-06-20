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Spor

Eskişehirspor taraftarından maskeli kareografi

Eskişehirspor taraftarı Eskişehirspor’un 55’inci yaşı için özel bir kutlama programı hazırladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 12:40:20 -
Eskişehirspor taraftarından maskeli kareografi

Eskişehirspor taraftarı Eskişehirspor’un 55’inci yaşı için özel bir kutlama programı hazırladı. Korona Virüs Pandemi tedbirleri kapsamına uygun hazırlanan program yeni stadyumda yapıldı.


Bando Es Es eşliğinde başlanan kareografide Maraton Tribünde yüzü maskeli taraftar posterleri açıldı. Meşalelerin yakılması ile görsel şov tamamlandı. Pandemi nedeniyle sınırlı sayıda katılımın sağlandığı görsel şov Es Es ki ki ki tezahuratları ile son buldu. Taraftarlar Birliği Başkanı Murat Diri, kutlama programına destek veren Bando Es Es ve taraftara teşekkür etti.

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