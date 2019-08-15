Eskişehirspor ile Büyükşehir Belediyesi’nden neşeli çift kale Eskişehirspor ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 2012 doğumlu yaz futbol okulu sporcuları, antrenman maçında karşı karşıya geldi.

Eskişehirspor ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 2012 doğumlu yaz futbol okulu sporcuları, antrenman maçında karşı karşıya geldi.

Osmangazi futbol sahasında yapılan çift kale maç şenlik havasında geçti. Velilerin de büyük heyecanla izlediği maçta minik futbolcular müsabaka heyecanını ilk kez yaşadı. Eskişehirspor futbol okulu antrenörlüğünü Muhsin Çakallı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi futbol okulu antrenörlüğünü Bahadır Aksın yapıyor. Eskişehirspor Futbol Okulu antrenörü Muhsin Çakallı, "Eskişehirspor’un geleceğinin alt yapıda olduğunun herkes farkında. Biz de var gücümüzle çalışıyoruz. Minik futbolcularımıza güveniyoruz"dedi.

Müsabaka sonunda veliler ile minik futbolcular birlikte fotoğraf çektirerek bu neşeli çalışmayı ölümsüzleştirdi.

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