Eskişehirspor, Altay deplasmanından puanla dönmeyi hedefliyor

ESKİŞEHİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da kulüp başkanı Mustafa Akgören, 27 Eylül Pazar günü İzmir'de Altay ile yapacakları maçtan puan ya da puanlarla dönmek istediklerini söyledi.

Akgören, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deplasmanda Altay ile zorlu bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirtti.

Genç futbolcularla mücadele ettikleri ligde ilk iki haftada 1 puan alabildiklerini hatırlatan Akgören, şöyle konuştu:

"Camiamızdan genç futbolcularımıza destek bekliyoruz. Altay maçının hazırlıklarına devam ediyoruz. Altay, tecrübeli ve güçlü bir ekip. Bu hafta sonu Altay maçında puan ya da puanlar alacağız. İzmir'den puan ya da 3 puanla döneceğiz. Sezonun ilk 3 puanını almak için elimizden geldiğince mücadele edeceğiz."

Siyah-kırmızılı takım, sezonun ilk haftasında deplasmanda Ankaraspor'a 1-0 yenildi, ikinci haftada ise evinde Adanaspor'la 0-0 berabere kaldı.