Eskişehir’in yeni Başsavcısı İrcal’dan Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç’a ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Murat İrcal ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Sivas Cumhuriyet Başsavcısı iken Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) yaz kararnamesi ile Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Murat İrcal’ı makamında kabul etti.

Buluşmada Başkan Ataç ve Başsavcı İrcal, kent gündemine ilişkin sohbet etti. Başkan Ataç ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederken yeni görevinde de İrcal’a başarılar temennisinde bulundu. Başkan Ataç günün anısına adaleti temsil eden camdan bir heykeli Başsavcı İrcal’a takdim ederken, İrcal da iyi dilekleri için Ataç’a teşekkür etti.

Ziyaret, çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.