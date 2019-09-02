Eskişehir’in kurtuluşunun 97. yıldönümü kutlandı Eskişehir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 97.

Eskişehir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü düzenlenen etkinlik programı ve törenle kutlandı.

Eskişehir Valilik Meydanında gerçekleşen törende program Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Eskişehir Garnizon Komutanı Orgeneral Atil Gülan tarafından Atatürk anıtına çelenk bırakılmasıyla başladı. Kürsüde yapılan konuşmaların ardından halk oyunları gösterileri yapıldı ve şiirler okundu. Kutlamaların ardından Kanlıpınar Şehitliği’nde tören düzenlendi.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, İyi Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu, CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü’nün katıldığı programa halk yoğun ilgi gösterdi.

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