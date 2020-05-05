  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Eskişehir’e yeni atamalar

Yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 3 ilçe kaymakamlığı ile Eskişehir’in Gençlik ve Spor Müdürlüğüne atamalar yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 14:12:42 -
Eskişehir’e yeni atamalar

Yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 3 ilçe kaymakamlığı ile Eskişehir’in Gençlik ve Spor Müdürlüğüne atamalar yapıldı.


Resmi Gazetede yer alan kararnameye göre; Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Ali Osman Tatlısu atanırken, Kocaeli Valiliği Kaymakam adayı Kutsal Baytak Eskişehir Seyitgazi Kaymakamlığına, Trabzon Valiliği Kaymakam adayı Burak Çimşir İnönü Kaymakamlığına ve Kütahya Valiliği Kaymakam adayı Muhammet Serdar Erdoğan Günyüzü Kaymakamlığına yeni görevlendirildi.


Öte yandan, Eskişehir Valiliği kaymakam adaylarından Nurhalil Özçelik Bolu’nun Yeniçağa Kaymakamlığına, İdil Özdemir Osmaniye’nin Sumbas Kaymakamlığına, Semih Doğanoğlu ise Afyonkarahisar’ın İhsaniye Kaymakamlığına atandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı