Eskişehir'deki THK Havacılık Festivali sona erdi

Festivalin ikinci günü "C" tepesi adı verilen 240 metre yüksekliğindeki yamaçtan atlayış yapan yamaç paraşütü, yelken kanatların yanı sıra planör, model uçak ve Türkiye'nin ilk akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk'ün sahibi olduğu Sivrihisar Havacılık Merkezi'ne bağlı akrobasi pilotlarının gösterileriyle devam etti.

Etkinliğe katılanlar akrobasi pilotlarının hava gösterilerini ilgiyle izlendi.

THK Kayyum Heyeti Başkanı Abdullah Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivale katılan yaklaşık 300 kişinin ilk kez uçuş heyecanı yaşadığını söyledi.

Festivalin ikinci gününe de katılımın yüksek olmasının kendileri için sevindirici olduğunu ifade eden Kaya, şunları söyledi:

"Türk gençliğine havacılığı aşılamak için gelecek yıllarda da festivalleri sürdüreceğiz. Festivalin ikinci gününde, güzel bir havada etkinlikler icra edilmeye devam ediyor. Şu ana kadar halk uçuşları kapsamında 300'den fazla kişi değişik hava araçlarını test etme imkanı buldu. Microlight, ultralight, yamaç paraşütü ve planör denediler. Her ikisini de deneme imkanı buldum. Gerçekten büyük bir haz duydum. Herkesin denemesini istiyoruz. İnşallah kazasız bir şekilde, güvenle bu meydanda, bu tür sportif havacılığı bu işi sevenlerle daha güzel bir ortamda yapmak istiyoruz. THK özünde gençleri havacılığa başlatmakla yükümlü bir kurum. Tekrar buradan yaşayarak başlattığımızı görmek bizi çok mutlu ediyor."

Kaya, gelecek yıl daha büyük katılımla etkinlik düzenlemeyi planladıklarını bildirdi.