Eskişehir'deki dolandırıcılık operasyonu Operasyon kapsamında aranan şüpheli S.G. Sakarya'da yakalandı. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eskişehir'dedolandırıcılık yaptığı iddiasıyla aranan S.G. (49),Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yakalandı. Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Keskin Mahallesi'ndeki çiftlik evine yapılan operasyon sonrası hakkında yakalama kararı çıkarılan S.G'nin, yapılan teknik ve fiziki takibin sonucunda Sakarya'nın Serdivan ilçesinde olduğu tespit edildi. Şüpheli S.G, Arifiye İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma Suç Araştırma Timinin (JASAT) katıldığı operasyonla ilçedeki bir apart dairenin bahçesinde gözaltına alındı. S.G, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Jandarma ekipleri, Eskişehir merkez Tepebaşı ilçesi Keskin Mahallesi'ndeki bir çiftlik evinde S.G. (49) adlı kadının, psikolojik rahatsızlığı bulunan bazı kişileri tedavi etme bahanesiyle paralarını alarak dolandırdığı ihbarı üzerine çalışma başlatmış, söz konusu eve 3 gün önce operasyon düzenleyerek S.G'ye yardımcı oldukları öne sürülen 4 şüpheliyi yakalamıştı. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen bu kişilerden, S.G'nin oğlu S.H.G. (24) ve S.D, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, diğer 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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