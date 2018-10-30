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Eskişehir'deki arazi kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti

Alpu ilçesinde İsmail G., arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı Haydar Uslu'yu (56) av tüfeğiyle öldürdü.

30 Ekim 2018 Salı 15:50
Eskişehir'deki arazi kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti

Olay, Alpu ilçesine bağlı daha önce köy olan Sarıkavak Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail G. ile Haydar Uslu arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda İsmail G., av tüfeğiyle Haydar Uslu'ya ateş etti. Ağır yaralanan Haydar Uslu vatandaşların çağırdığı 112 ambulansıyla hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, İsmail G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. İsmail G.'nin sorgulamasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 15:50
  1. eskişehir
  2. kavga

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