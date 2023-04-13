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Yerel Eskişehir'de yolların tozunu attıran TOGG'a vatandaştan büyük ilgi
Yerel

Eskişehir'de yolların tozunu attıran TOGG'a vatandaştan büyük ilgi

Yeniakit Publisher
2023-04-13 18:53:00 - 2023-04-13 18:58:10
Eskişehir'de yolların tozunu attıran TOGG'a vatandaştan büyük ilgi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'in Eskişehir'de kullandığı TOGG'a vatandaşlardan büyük ilgi gösterildi.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) TX10 modeli ile Eskişehir’e giden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ‘in aracı, büyük ilgiliyle karşılanırken vatandaşlar yerli otomobil ile sık sık fotoğraf çekindi.

AK Parti Eskişehir 1’inci sıra milletvekili adayı olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi’nde bulunan esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Mahalleye, Anadolu rengi TOGG’un TX10 modeli ile gelen Bakan Dönmez’in kullandığı yerli araca ilgi oldukça yoğun oldu. Vatandaşlar TOGG’u detaylıca inceleyip, önünde fotoğraf çektirdi. Yerli aracın etrafını dakikalar için de saran Eskişehirliler, gurur duyduklarını ve imkânları dâhilinde aracı satın almaya çalışacaklarını belirtti.

“135 yıl önce kurdukları hayallerini kursaklarında bırakacağız”

Bakan Fatih Dönmez ’in aracı olan TOGG TX10’u inceleyen emekli Bilal Alacan, “Arabamız TOGG, bunu yapamazsınız, hayal dediler, ‘yaparsanız eşek gibi anırırız’ dediler. Şimdi anırsınlar, bu memleketin idaresi çocukların çelik çomağı değildir. Dirayet ister, tecrübe ister, beceri ister, dürüstlük ister. Bu millet bunun farkında, 135 yıl önce kurdukları hayallerini kursaklarında bırakacağız. Param olsa bir tane TOGG’dan alacağım” dedi.

“Kendi aracımla TOGG’u takas etmeyi Bakanımıza teklif edeceğim”

TOGG’u çok beğendiğini belirten vatandaş Orhan Şimşek, esprili bir şekilde kendindeki Alman marka araçla TOGG’u takas etmeyi Bakan Dönmez’e teklif edeceğini söyledi. Araçla ilgili düşüncelerini de paylaşan Şimşek şöyle devam etti;
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“Ülkemiz adına gurur verici bir durum, biliyorsunuz vatan, millet önemli bir faktör. Enerji bakanımızda Eskişehir’den milletvekili adayı onunla da gurur duyuyoruz. Almayı düşünüyorum, ben de bir tane 2011 model Alman hatchback bir araç var. Kendi aracımla TOGG’u takas etmeyi bakanımıza teklif edeceğim.”

“900 bin TL’ye yabancı yapım araç alacağımıza kendi aracımızı alırım”

Araçla fotoğraf çekinen ve detaylıca TOGG’u inceleyen Muhammed Çetin ise, “Vallahi ben çok beğendim zaten daha öncesinde de beğeniyordum, canlı görmekte nasip oldu. İlerde sahip olmak isterim, renk ayırt etmeksizin bütün renklerini beğeniyorum. 900 bin TL’ye yabancı yapım araç alacağımıza kendi aracımızı alırım” diye konuştu.

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