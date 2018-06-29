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Eskişehir'de yasa dışı ekilmiş 60 bin kök haşhaş bitkisi ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Seyitgazi ilçesinde ele geçirdikleri yasa dışı ekildiği belirlenen 60 bin kök haşhaş bitkisini imha ederken, olayla ilgili yakalanan bir kişi hakkında adli tahkikat başlattı.

29 Haziran 2018 Cuma 17:01
Eskişehir'de yasa dışı ekilmiş 60 bin kök haşhaş bitkisi ele geçirildi

Narkotik Tespit ye Değerlendirme Planı kapsamında yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, Seyitgazi ilçesi Yapıldak mahallesinde, yasa dışı ekimi yaptığı tespit edilen şüpheliye yönelik bir operasyon başlatıldı. Yapılan operasyon neticesinde N.S. isimli şüphelinin, yasa dışı olarak 6 dönüm tarlaya ektiği 60 bin kök haşhaş bitkisi ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli tahkikata başlanırken, haşhaş bitkileri sürülmek suretiyle imha edildi.

Yapılan açıklamada, “Jandarma tarafından, yasa dışı haşhaş ve kenevir ekiminin önlenmesine yönelik faaliyetlere kararlıkla devam edilecektir” denildi.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 17:01
  1. Eskişehirspor
  2. jandarma
  3. seyitgazi
  4. haşhas

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