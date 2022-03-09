Eskişehir’de yarın okullar tatil mi? 10 Mart yarın Eskişehir okullar tatil olacak mı? Eskişehir Valiliği açıklama yaptı mı?

Eskişehir’de yarın okullar tatil olacak mı? Son akia okullar tatil mi? Meteoroloji’den gelen açıklamalar sonrası karla mücadele için ekipler seferber edildi. Eskişehir’de okullar tatil mi? sorusu da aralarında İstanbul, Kocaeli’nin de bulunduğu çok sayıda ilde okulların tatil olduğuna ilişkin açıklama sonrası Eskişehir’de okuyan öğrenciler ve velileri yarın tatil olup olmayacağını sorgular oldu.

Eskişehir’de okullar tatil mi?

Yurt genelinde kar nedeniyle kar tatili haberleri valilikler tarafından açıklanmasından sonra Eskişehir'de okuyan öğrenciler yarın okulların tatil edilip edilmediğini de araştırmaya başladı. Okul tatil açıklaması için gözler Eskişehir Valiliği’ne çevrildi. Eskişehir’de okulların tatil edildiğine dair henüz bir duyuru yayınlanmadı.