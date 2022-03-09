Eskişehir’de yarın okullar tatil mi? 10 Mart yarın Eskişehir okullar tatil olacak mı? Eskişehir Valiliği açıklama yaptı mı?
Soğuk hava dalgasının gelişiyle birlikte kar yağışı da etkisini göstermeye başladı. Yurdun büyük bölümünde etkili olan kar yağışı nedeniyle valiliklerden son dakika kar tatili açıklaması geliyor. Eskişehir’de yarın, 10 Mart Perşembe günü okullar tatil mi sorusu şimdiden gündem oldu. Kar tatili haberi konusunda Eskişehir Valiliği Twitter sayfası yoğun takipte. Kar tatili için gözler valiliklerde. Peki yarın okullar tatil mi, Eskişehir’de yarın okullar tatil olacak mı?
Eskişehir’de yarın okullar tatil olacak mı? Son akia okullar tatil mi? Meteoroloji’den gelen açıklamalar sonrası karla mücadele için ekipler seferber edildi. Eskişehir’de okullar tatil mi? sorusu da aralarında İstanbul, Kocaeli’nin de bulunduğu çok sayıda ilde okulların tatil olduğuna ilişkin açıklama sonrası Eskişehir’de okuyan öğrenciler ve velileri yarın tatil olup olmayacağını sorgular oldu.
Eskişehir’de okullar tatil mi?
Yurt genelinde kar nedeniyle kar tatili haberleri valilikler tarafından açıklanmasından sonra Eskişehir'de okuyan öğrenciler yarın okulların tatil edilip edilmediğini de araştırmaya başladı. Okul tatil açıklaması için gözler Eskişehir Valiliği’ne çevrildi. Eskişehir’de okulların tatil edildiğine dair henüz bir duyuru yayınlanmadı.