Eskişehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon Gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde önceden belirlenen bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen 4zanlı, 2 bin 224 sentetik uyuşturucu hap, 137,53 gram genetiği değiştirilmiş esrar (skunk), 0,21 gram kokain ve hassas teraziyle yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüpheliden biri, emniyette ifadesi alındıktan sonra serbestbırakıldı. Diğer zanlıların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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