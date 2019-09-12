Eskişehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon
Gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.12 Eylül 2019 Perşembe 11:33
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde önceden belirlenen bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen 4zanlı, 2 bin 224 sentetik uyuşturucu hap, 137,53 gram genetiği değiştirilmiş esrar (skunk), 0,21 gram kokain ve hassas teraziyle yakalandı.
Gözaltına alınan 4 şüpheliden biri, emniyette ifadesi alındıktan sonra serbestbırakıldı.
Diğer zanlıların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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