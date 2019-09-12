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Eskişehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon

Gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

12 Eylül 2019 Perşembe 11:33
Eskişehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde önceden belirlenen bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen 4zanlı, 2 bin 224 sentetik uyuşturucu hap, 137,53 gram genetiği değiştirilmiş esrar (skunk), 0,21 gram kokain ve hassas teraziyle yakalandı.

Gözaltına alınan 4 şüpheliden biri, emniyette ifadesi alındıktan sonra serbestbırakıldı

Diğer zanlıların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 11:33
  1. Eskişehir
  2. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri
  3. sentetik uyuşturucu hap
  4. genetiği değiştirilmiş esrar
  5. kokain
  6. hassas terazi

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