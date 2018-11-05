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Eskişehir'de uyuşturucu satan 6 kişi adliyede

Eskişehir'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 kişiden 6'sı adliyeye sevk edildi.

05 Kasım 2018 Pazartesi 12:51
Eskişehir'de uyuşturucu satan 6 kişi adliyede

Eskişehir'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 6'sı adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 19 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde eğitimli narkotik köpeği ile yapılan aramalarda 86,90 gram skunk, 14,19 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca ile bölücü terör örgütü PKK ile ilgili kitaplar ve dokümanlar ele geçirildi. Şüphelilerden 12'si, uyuşturucu madde kullanmaktan haklarında işlem yapıldıktan sonra, 1'i de Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınmasının ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı. Sorgulamaları tamamlanan 6 kişi ise bugün 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 12:51
  1. Eskişehir
  2. uyuşturucu operasyonu

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