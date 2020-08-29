Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satılmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polisleri fark ederek kaçan 3 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.
Zanlıların üst aramasında bir miktar uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği tahmin edilen 2 bin 865 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.