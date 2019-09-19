Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu! 2 gözaltı Uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen 2 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, önceden belirlenen bir adrese operasyondüzenledi. Operasyonda, uyuşturucuticaretiyaptıkları iddia edilen 2 şüpheli, 1 kilo 224 gram genetiği değiştirilmiş esrar (skunk) ile yakalandı. Zanlıların emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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