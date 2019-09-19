Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu! 2 gözaltı
Uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen 2 şüpheli yakalandı.19 Eylül 2019 Perşembe 10:50
Eskişehir'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, önceden belirlenen bir adrese operasyondüzenledi.
Operasyonda, uyuşturucuticaretiyaptıkları iddia edilen 2 şüpheli, 1 kilo 224 gram genetiği değiştirilmiş esrar (skunk) ile yakalandı.
Zanlıların emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
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