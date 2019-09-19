0553 313 94 23

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu! 2 gözaltı

Uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen 2 şüpheli yakalandı.

19 Eylül 2019 Perşembe 10:50
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu! 2 gözaltı

Eskişehir'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, önceden belirlenen bir adrese operasyondüzenledi.

Operasyonda, uyuşturucuticaretiyaptıkları iddia edilen 2 şüpheli, 1 kilo 224 gram genetiği değiştirilmiş esrar (skunk) ile yakalandı.

Zanlıların emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 10:50
  1. Eskişehir
  2. Skunk
  3. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Turkcell ve SAS’tan Bulut Bilişim İş Ortaklığı
    1. Turkcell ve SAS’tan Bulut Bilişim İş..
    2. Tendon yaralanması nasıl tedavi..
    3. “Deveye diken, insana öpen..
    4. E-ihracatla büyüyor! 2023 hedefi 1..
    5. Tendon yaralanması nedir? Tendon..
    6. Trabzonspor’dan taraftarlarına uyarı!
    7. Tokat'ta feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı
    8. Akıncı ekimde göklerde
    9. ALES/3 başvuru ücreti hangi bankaya..
    10. Umut veren gelişme: Satışlar canlanıyor
    11. ASELSAN’dan büyük görevlere “küçük..
    12. AK Parti'den flaş adım! Başkanlar..
    13. Emine Bulut’un adı kütüphanede..
    14. TEKNOFEST İstanbul heyecanı sürüyor
    15. Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu! 2..
    16. Milli teknoloji hamlesine bir katkı da..
    17. Düğünde leblebi kavgası! 2 gözaltı
    18. Börek tadında 3 malzemeli omlet tarifi
    19. Haçhapuri pidesi nasıl yapılır?..
    20. İran ile ticaret hacmi 30 milyar..
    21. Volkswagen'in kararı Bulgarları..
    22. TÜBİTAK duyurdu! Personel alınacak
    23. İzmir'de korkutan deprem
    24. Türkiye küresel ölçekte 23 ürün..
    25. Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor
    26. ALES/3 başvurusu nasıl yapılır? ÖSYM..
    27. ALES/3 başvuru ücreti ne kadar?
    28. Düğün magandaları E-5’te trafiği..
    29. ALES/3 başvuru tarihleri ne zaman?
    30. Valilik ve Meteoroloji gün vererek..
    İSPARK görevlisinden 'Boş yer var mı?' diyen araç sahibine skandal cevap: "Gabar'da var, Kato'da var"
    İSPARK görevlisinden 'Boş yer var mı?' diyen araç sahibine skandal cevap: "Gabar'da var, Kato'da var"
    Husiler'den 'Erdoğan' açıklaması!
    Husiler'den 'Erdoğan' açıklaması!
    Almanya'dan '15 Temmuz' itirafı! Açık açık söyledi
    Almanya'dan '15 Temmuz' itirafı! Açık açık söyledi
    Davutoğlu’nun yeni parti binasının kirasını kimler ödüyor?
    Davutoğlu’nun yeni parti binasının kirasını kimler ödüyor?
    İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu açıklaması!
    İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu açıklaması!

    Günün Karikatürü

    19 Eylul 2019
    Temel Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'ın teklifine çarpıcı sözler!
    Temel Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'ın teklifine çarpıcı sözler!
    Reis’e rest çekenleri gizleyen bakanlık bürokratları!
    Reis’e rest çekenleri gizleyen bakanlık bürokratları!