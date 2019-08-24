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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu! 12 gözaltı

Operasyonda yakalanan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı

24 Ağustos 2019 Cumartesi 17:36
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu! 12 gözaltı

Eskişehir'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda 16,93 gram sentetik uyuşturucu, 3 bin 840 ecstasy hap, 7 tablet, 7,59 gram esrar, hassas terazi, öğütücü aparat, ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait fişekler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 12 kişiden 8'i "uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak" suçundan haklarında işlem yapılarak salıverildi.

Adliyeye sevk edilen diğer şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 17:36
  1. Eskişehir
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  3. hassas terazi
  4. öğütücü aparat
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  6. sentetik uyuşturucu
  7. tablet
  8. Esrar
  9. fişek
  10. uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak suçu
  11. uyuşturucu madde ticareti yapmak
  12. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
  13. Adliyeye sevk
  14. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri
  15. uyuşturucu operasyonu

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