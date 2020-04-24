Eskişehir’de üretilen yerli "steril triyaj kabini" Meclis Hastanesine hediye edildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de faaliyet gösteren bir firma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarını muayene eden doktorların hastayla birebir temas etmesini önlemek amacıyla geliştirdiği "steril triyaj kabini"ni, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) kuruluşunun 100. Yıl dönümü dolayısıyla Meclis Hastanesine hediye etti.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde, yurt içindeki ve yurt dışındaki pek çok kurum ve kuruluşa anahtar teslim laboratuvar kurulumu gerçekleştiren HEDLAB Laboratuvar Sistemleri firması, yaptığı Ar-Ge sonrası ürettiği steril triyaj kabininin seri üretime geçti.

Sağlık çalışanlarını hastayla temastan koruyan tamamen yerli bir ürün olan steril triyaj kabini, firma tarafından, TBMM’nin 100. kuruluş yılında Meclis Hastanesine hediye edildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan HEDLAB Yönetim Kurulu Başkanı Şakir Çelik, Türkiye’nin Kovid-19 salgınıyla mücadelede ellerinden gelen desteği vermeye çalıştıklarını söyledi.



Sıkıntılı günlerde herkesi taşın altına elini koyması bilinciyle hareket ettiklerini anlatan Çelik, şöyle konuştu:



"Firma olarak, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarımıza devam ediyoruz. Örnek alma kabininden sonra, steril triyaj kabini tasarım ve üretimi tamamlandı. Dünyada başka örneği olmayan ve kendi mühendislerimiz tarafından tamamen yerli olarak tasarlanan ürün, doktorun, hastayı izole şekilde birebir temas etmeden muayene işlemlerini yapmasını sağlıyor. Tamamen yerli ve milli üretim olan bu cihazı Hedlab ve Biyokim firması olarak Meclisimize hediye ettik. Hayırlı olsun."