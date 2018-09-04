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Eskişehir'de trafik kazası: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Eskişehir'in İnönü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

04 Eylül 2018 Salı 12:14
Eskişehir'de trafik kazası: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Sedat Toprak (22) idaresindeki 03 BR 663 plakalı hafif ticari araç, Eskişehir-İnönü karayolunun 10. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada, araçta bulunan Aslı Çolak (18), olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü Toprak ise 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Toprak'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 12:14
  1. Eskişehir
  2. İnönü
  3. trafik kazası

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