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Aktüel

Eskişehir'de tefecilik operasyonu: 5 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-07-02 11:02:04 -
Eskişehir'de tefecilik operasyonu: 5 gözaltı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de tefecilik yaptığı öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya ve bazı basın yayın organları aracılığıyla verdikleri ilanlarla vatandaşları dolandıran, yüksek faizle borç para verip senet imzalatmak suretiyle borçlandıran ve bu yolla yaklaşık 1 milyon 500 bin lira haksız kazanç elde edenlere yönelik operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan T.T, D.T, K.T, İ.S. ve H.U'ya ait ev ve iş yerindeki aramada çok sayıda evrak ele geçirildi.


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