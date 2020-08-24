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Aktüel Eskişehir'de silahlı kavga: 1 yaralı
Aktüel

Eskişehir'de silahlı kavga: 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-24 14:30:24 -
Eskişehir'de silahlı kavga: 1 yaralı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de "trafikte yol verme" meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Zafer Mahallesi Gazi Yakup Satar Caddesi'nde E.A. ile Y.A. arasında "trafikte yol verme" meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.A, üzerinde taşıdığı tabancayla E.A'yı kolundan yaralayıp olay yerinden kaçtı.

112 Acil Servis sağlık ekiplerince kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan E.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerinden kaçan şüpheli Y.A'yı suç aleti silahla birlikte kent merkezinde yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.



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