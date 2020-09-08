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Aktüel Eskişehir'de sahte fatura operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
Aktüel

Eskişehir'de sahte fatura operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-08 10:30:41 -
Eskişehir'de sahte fatura operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de sahte fatura düzenleyerek haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 5 zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi koordinesinde, Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Eskişehir ve Ankara'da bazı akaryakıt istasyonlarının ismini ve ticari unvanını kullanarak sahte fatura tanzim ettikleri belirlenen 5 şüpheli düzenlenen operasyonda yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların evlerinde, iş yerleri ve araçlarında yapılan aramada, farklı araç plakalarına düzenlenmiş, yaklaşık 1 milyon 500 bin lira değerinde 3 bin 356 sahte yakıt fişi ile çok sayıda dijital ve yazılı materyallere el konuldu.

Şüphelilerin çeşitli akaryakıt istasyonlarında temin etmiş oldukları rulo halindeki boş fişlerin üzerindeki bilgileri kullanarak bilgisayar ortamında hazırladıkları programla sahte yakıt fişi basarak belli firmalara para karşılığında sattıkları, sahte fişleri satın alan firmaların ise bu yolla vergi indirimlerinden yararlanarak haksız kazanç elde etmek suretiyle devleti zarara uğrattıkları değerlendiriliyor.

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