Eskişehir’de sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, Eskişehir'de havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişikliğin beklenmediği kentte, rüzgârın kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

En düşük sıcaklığın 14 derece ile Mihalıççık ve Han’da, en yüksek sıcaklığın ise 22 derece ile Sarıcakaya ve Mihalgazi’de olacağı düşünülüyor. Güncel bir meteorolojik uyarı ise yapılmadı.