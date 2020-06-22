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Aktüel

Eskişehir'de sağanak, su baskınlarına neden oldu

Yeniakit Publisher
2020-06-22 19:50:34 -
Eskişehir'de sağanak, su baskınlarına neden oldu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de sağanak, su baskınlarına neden oldu.

Kentte etkili olan sağanak ve dolu yağışı nedeniyle Seyitgazi ve İnönü ilçelerindeki kırsal mahallelerde su baskınları meydana geldi.

Eskişehir-Seyitgazi kara yolunda dolu yağışı nedeniyle trafikte meydana gelen aksamalar jandarma ekipleri tarafından düzenlendi.

Öte yandan dolu ve sağanak Seyitgazi ilçesine bağlı kırsal Değişören Mahallesi'nde sele neden oldu.

Üreticiler, tarlalarında ekili buğday, arpa, şeker pancarı, mısır ile meyve ağaçlarının zarar gördüğü gerekçesiyle yetkililerden yardım istedi.

Hasar tespiti için ilgili kurumlar tarafından çalışma başlatılacağı öğrenildi.

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