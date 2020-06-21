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Aktüel

Eskişehir'de sağanak, su baskınlarına neden oldu

Yeniakit Publisher
2020-06-21 19:31:23 -
Eskişehir'de sağanak, su baskınlarına neden oldu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte etkili olan sağanak nedeniyle bazı caddelerde su baskınları meydana geldi.

Yağışa hazırlıksız yakalananlar iş yerlerine sığındı. Kimi vatandaşlar da caddelerde sosyal mesafe kuralına uyarak sağanağın dinmesini bekledi.

Polis ekipleri ani bastıran yağmur nedeniyle sıkışan trafiği düzenlemeye çalıştı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Aşağı Söğütönü ve Yukarı Söğütönü mahallelerinde ceviz büyüklüğünde dolu etkili oldu. Aşağı Söğütönü'nde bazı binaların giriş katlarını su bastı.

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