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Aktüel

Eskişehir'de park halindeyken hareket eden hafriyat kamyonu apartman boşluğuna düştü

Yeniakit Publisher
2020-08-13 13:12:57 -
Eskişehir'de park halindeyken hareket eden hafriyat kamyonu apartman boşluğuna düştü

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de park halindeyken hareket eden hafriyat yüklü kamyon, apartmanla bahçe duvarı arasındaki boşluğa düştü.

Uluönder Mahallesi Özdeş Sokak'ta park halinde bulunan Veli Ö'nün kullandığı 26 AB 201 plakalı hafriyat kamyonu aniden hareket etti.

Kamyon, apartmanla bahçe duvarı arasındaki boşluğa düştü.

Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada park halindeki araçlarla apartmanın girişinde hasar meydana geldi.

Apartman yöneticisi Osman Yalçınsoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaza sırasında hissettikleri sarsıntı nedeniyle deprem olduğunu zannettiklerini belirterek, sokağın dar olması yüzünden ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

Apartmanda yaklaşık 110 kişinin yaşadığını anlatan Yalçınsoy, herhangi bir yaralının olmadığı kaza nedeniyle binanın tahliye edildiğini dile getirdi.

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