  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sadakataşı Ramazan’da Suriye’yi unutmadı

Beyazıd-ı Bistami Hazretleri'nden kıssadan hisse

Peygamber efendimizin sahabelerine anlattığı kıssa

Hz. Musa'ya komşu olan kasap

Yunus Emre ve Molla Kasım
için kalan
Aktüel

Eskişehir'de otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü

Yeniakit Publisher
2020-05-15 19:39:29 -
Eskişehir'de otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Mehmet G. idaresindeki 34 RNE 71 plakalı otomobil, Eskişehir-Ankara kara yolunun 20. kilometresinde 16 NFA 24 plakalı tır ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde sıkışan sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan Mehmet G'nin cenazesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Tır sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı