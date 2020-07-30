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Aktüel

Eskişehir'de otobüs şoförünü yaraladığı iddia edilen zanlı serbest bırakıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-30 15:03:34 -
Eskişehir'de otobüs şoförünü yaraladığı iddia edilen zanlı serbest bırakıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de trafikte "yol vermeme" meselesi nedeniyle tartıştığı halk otobüsü sürücüsünü yaraladığı iddia edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Büyükşehir Belediyesine ait 26 GA 287 plakalı halk otobüsünün şoförü Mustafa Kızıldağ'ı, "yol vermediği" iddiasıyla elindeki satırla dün ensesinden yaraladığı ileri sürülen B.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından adliyeye sevk edildi.

B.D. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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