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Eskişehir'de oksijen tüpünün hortumu patladı: 1 yaralı

Beyaz eşya yetkili servisinde bir işçi, kaynak yaparken oksijen tüpünün hortumunun patlaması nedeniyle yaralanarak tedavi altına alındı

27 Ağustos 2019 Salı 11:18
Eskişehir'de oksijen tüpünün hortumu patladı: 1 yaralı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir işçi, kaynak yaptığı sırada oksijen tüpünün hortumunun patlaması sonucu ağır yaralandı.

Güllük Mahallesi Emek Sokağı'nda bir beyaz eşya firmasının yetkili servisinde çalışan İbrahim Yaşar (25), şirkete ait 26 VU 690 plakalı kamyonetin kapalı kasasında kaynak yapmaya başladı.

Bu sırada henüz bilinmeyen bir nedenle oksijen tüpünün patlayan hortumu, Yaşar'ın yaralanmasına neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılan işçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri ise araçta ve yetkili serviste inceleme yaptı.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 11:18
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